'Muita chata', dispara Carolina Ferraz sobre positividade tóxica nas redes

Rio - Carolina Ferraz divulgou um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira (28) para reclamar da positividade tóxica na internet. No desabafo, a apresentadora do "Domingo Espetacular", da Record TV, comentou que as pessoas necessitam de tempo para vivenciar a dor e a tristeza antes de seguir em frente.

"Bom, gente, hoje aconteceu o seguinte. Eu abri o Instagram e a primeira coisa que me apareceu foi uma pessoa dizendo assim: 'oi, bom dia! E aí, o que você já fez hoje para se tornar um ser humano melhor?' Eu cancelei a pessoa. Falei: 'quê que é isso?' A gente acorda e já se depara com essa pregação de ter que ser um ser humano melhor", iniciou o vídeo.



"Eu sou comprometida comigo mesma, quero melhorar, quer ser um ser humano melhor. Mas esse povo que fica fazendo 'coaching' da alegria é muito irritante, essa positividade tóxica é muito chata, sabe? Eu tenho uma amiga e a mãe faleceu. Deixa a pessoa sofrer, gente! Deixa ela ficar de luto, ela vai se recuperar, é evidente. Mas, para se recuperar, você precisa viver aquela dor. Não tem que ficar o tempo todo: 'você vai ficar ótima, daqui a pouco passa'. Eu sei que daqui a pouco passa, mas agora ela está mal, vai viver a dor dela...", completou.

Ela ainda contou que as pessoas não deveriam ter a obrigação de acordarem felizes. "Tem dia que eu acordo e o máximo que eu consigo é acordar, trabalhar, responder meus e-mails. O máximo que eu consigo naquele dia é fazer coisas do dia a dia. Mas essa obrigação é chatérrima... Parei de seguir a pessoa imediatamente. É muito chato. É claro que quero que você seja feliz, quero que todo mundo se torne uma pessoa melhor. Eu também. O quê que você já fez hoje para ser um ser humano melhor? Nada, minha filha, te cancelei! Comecei a me tornar alguém melhor me libertando dessa obrigação. Não te sigo mais. Não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu não tenho paciência, não."

Carolina Ferraz sobre positividade tóxica nas redes: