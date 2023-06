Deborah Secco é destaque em evento de moda

Rio - Deborah Secco foi destaque durante a tarde desta quarta-feira (28) em um evento de moda. A atriz apostou em um look extravagante para participar da programação, que acontece em um complexo de congressos, localizado na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo.

A atriz apostou em um modelo extravagante, com direito a uma blusa-capa de babados, botas de cano longo e minissaia. Outro destaque foram os cabelos escovados e soltos, além de óculos escuros em modelo que lembram uma máscara.

Déborah esteve no local para uma ação de sua marca de roupas, que conta com brechós em diversos estados do Brasil, incluindo a capital paulista.