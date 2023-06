Virgínia Fonseca reage a boato de suposta gravidez: 'O povo tá duvidando'

Rio - Virgínia Fonseca alertou os seguidores, nesta quarta-feira, sobre uma notícia falsa de que estaria grávida de seu terceiro filho do casamento com Zé Felipe. Nos Stories do Instagram, a influenciadora de 24 anos revelou que alguns familiares se animaram com os boatos da suposta gravidez da empresária.

"Gente, a Ema estava acreditando que eu estava grávida", começou a famosa, enquanto uma amiga mostrava a tela do celular com o título da notícia. Apesar de demonstrar surpresa com o rumor, Virgínia contou que esta não foi a primeira vez que é abordada por uma pessoa próxima com suposições de que ela e o marido estariam perto de aumentar a família.

"Gente, o que vocês tão fazendo que as pessoas que convivem comigo estão começando a acreditar que eu estou grávida? O povo tá duvidando. Quando eu viajei, o Tomtom falou assim: ‘tenho certeza que você vai anunciar a terceira gravidez'", relatou a influenciadora, citando a viagem romântica que fez ao lado de Zé Felipe para comemorar o Dia dos Namorados

Na última terça-feira, Virgínia usou as redes sociais para comemorar os três anos do relacionamento com o filho do cantor Leonardo. "Deus nos uniu e nos honrou com uma família linda e abençoada. Obrigada por tudo, amo amar você, Zé Felipe, 3 anos de uma vida toda se Deus quiser", escreveu ela, em postagem no Instagram.