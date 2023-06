Maria Lina fala sobre ciúmes em novo namoro: 'Ele é mais que eu'

Rio - Maria Lina abriu a caixinha de perguntas do Instagram, nesta quarta-feira (28), e respondeu algumas insinuações sobre o recente namoro com o empresário Luís Ricardo Monteiro Junior. A influenciadora de 24 anos assumiu o relacionamento no início de junho.

"Quem é mais provável de surtar de ciúmes? Ele! Juro. Ele é muito ciumento. Eu também sou, mas ele é mais do que eu", afirmou Maria. "Na proporção? Sou ciumento, mas vamos ver na proporção", completou o rapaz.

A influenciadora ainda confessou que é a que mais tem chance de arrumar confusão. "Sou uma mulher mais briguenta. Sou mais brava. O Junior é mais tranquilo, mas é mais sentido. Se magoa mais rápido", disse. "Vou postar um vídeo de um barraquinho aqui para vocês verem", provocou o namorado de Maria Lina.