Rodrigo Faro se recusa a apresentar 'BBB' e 'A Fazenda' e justifica: 'Confusão e treta'

Rio - Rodrigo Faro abriu o jogo sobre o motivo de se recusar a apresentar reality shows como "A Fazenda", da Record TV, e o "Big Brother Brasil", da TV Globo. Em participação no "Link Podcast", de Felipeh Campos, o apresentador da "Hora do Faro" relembrou a experiência ruim que teve ao comandar a "Fazenda de Verão", em 2012.

"Lidar com torcida de 'BBB' e 'A Fazenda' é complicado. Então (apresentei) e ganhei uma gastrite, né? Hoje em dia é muito complicado, virou pior que futebol", opinou o comunicador. "Hoje a torcida de reality é pior do que torcida de futebol, no sentido de confusão e treta. Isso acaba respingando no apresentador", continuou Faro.

"É claro que são programa importantíssimos pra grade das emissoras, são programas que mexem com a opinião pública. mas aí tem a questão do apresentador. Se você fala um pouquinho diferente com um candidato e com outro, pronto! A torcida fala: ‘Ah, por que é que você falou?’. O apresentador acaba ficando na berlinda", declarou.

Em seguida, Rodrigo ainda avaliou o desafio que os apresentadores do realities citados enfrentam: "(Adriane) Galisteu, Tiago Leifert e o Tadeu (Schmidt) não tem jeito! Não tem como! É porque bem ou mal você vai olhar pra alguém de maneira diferente. Até porque você tem os seus preferidos, só que a gente não pode falar nem sob tortura. Só que aí você dá um sorrisinho a mais e aí: ‘Ué, por que ele sorriu pro Felipeh e não sorriu pra não sei quem?’", relatou.

"Eu definitivamente não tenho vontade [de apresentar] porque está tudo muito legal. O pessoal gosta do Faro e o Faro está lá no domingo no 'Hora do Faro'", completou o apresentador.