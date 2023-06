Felipe Araújo estreia em junho no comando do 'TVZ'

Rio - Mantendo vivo o legado do irmão, Cristiano Araújo, que foi vítima fatal de um acidente de carro em 2015, o cantor Felipe Araújo estreia no comando do "TVZ", exibido pelo Multishow, no próximo dia 10 de julho às 18h30.

O sertanejo vai apresentar o programa as segundas e quintas-feiras, ao vivo, com reprises ao longo de toda a semana. A proposta é dar uma nova roupagem para a atração, que reúne grandes nomes da música no Brasil, ao longo de suas temporadas.

Desta vez, os quadros personalizados seguem em alta, com destaque para conselhos amorosos dados ao público após relatos de encontros mal sucedidos, além de perguntas e respostas com artistas que disputam competições esportivas em cada edição.

Artistas nacionais e internacionais também estarão em evidência em clipes exibidos no programa, que vai contar ainda com entrevistas exclusivas com os principais ícones do cenário musical.