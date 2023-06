Taís Araújo curte folga com amiga na piscina do Copacabana Palace

Rio - Taís Araújo aproveitou a folga desta quarta-feira para curtir a piscina do hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, ao lado de uma amiga. Em fotos publicadas no Instagram, a atriz surgiu vestindo um biquíni rosa enquanto fazia caras e bocas para a câmera, evidenciando a beleza natural com o rosto sem maquiagem.

"Eu e elaaaa, eu e elaaaa! Duas minas pretas, num dia de folga com seus drinks, não querem guerra com ninguém", declarou a artista, na legenda da publicação. Nos comentários, fãs de Taís fizeram questão de encher a atriz de elogios: "Cara de menina de 15 anos, linda!", disparou uma pessoa. "Maravilhosas", escreveu outra seguidora. "Que delícia, meninas lindas", comentou outra internauta.

Confira: