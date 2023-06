Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis comemoram aniversário do filho

Rio - Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis comemoraram nesta quarta-feira (28) o primeiro ano de vida de Romeo, fruto do relacionamento do casal. O ator usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da celebração realizada para o filho.

A família optou por um bolo colorido decorado com animais e uma bola de futebol, além de instalar balões coloridos pelo local onde se reuniram para o aniversário do pequeno.

"Romeo, é inexplicável nosso amor por você. Em seu primeiro ano de vida te desejamos saúde e que continue a admirar o voo de um passarinho, a chamar os cachorros pela rua, chutar bola pela casa, brincando de ser feliz. Deus te abençoe. Feliz aniversário filho!", escreveu Cássio.



Internautas aproveitaram o momento fofura para desejar felicidades ao menino. "Viva Romeo!!! Feliz primeira voltinha ao redor do sol", disse uma. "Família linda! Muitas bênçãos para o Romeo ", comentou outra. "Aí gente, é uma coisa mais linda que a outra! Os pais, o neném, o bolo, o amor", pontuou uma terceira.