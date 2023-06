Vitão aposta em novo corte de cabelo e desagrada internautas

Rio - O cantor Vitão surgiu em suas redes com um corte diferenciado nesta quarta (28). Apesar do artista ter compartilhado a transformação com seus seguidores, a web não foi tão receptiva com a mudança de visual.

Depois de chocar fãs ao aparecer com a cabeça raspada, Vitão decidiu apostar em um moicano curtinho para viver esta nova fase. Ele escreveu "Alma" na legenda do post aonde aparece com seu novo cabelo em diversos registros. Apesar de ter sido uma mudança exclusivamente estética, usuários das redes chegaram a ficar preocupados com a sanidade do cantor: "Esse cara tá pedindo socorro! Não tá bem o coitado!", afirmou uma pessoa.

O novo look não agradou internautas, que fizeram piada com a escolha do músico nos comentários. "Não quero mais seguir você, tô com preguiça já tá ridículo", disse uma pessoa. "Eu desisto kkk Desisto real", admitiu outa. "Vitão, eu amo você, mas tá cada vez mais difícil de te defender", contou uma terceira. "Só ladeira abaixo", brincou mais uma.