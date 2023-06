Isis Valverde e Marcus Buaiz aproveitam passeio nos Estados Unidos

Rio - Isis Valverde usou as redes sociais nesta quarta-feira (28) para postar fotos ao lado do novo namorado, o ex-marido de Wanessa Camargo, Marcus Buaiz. A atriz e o empresário posaram juntos na região do Deserto de Utah, nos Estados Unidos.

“Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande quanto minha fé", escreveu a morena.

A artista recebeu diversos elogios de famosos e anônimos que aproveitaram para desejar felicidades ao casal. "Lindos", disse Vanessa Giácomo. "Um casal improvável demais e que combinam tanto", disse uma fã. "Estou amando ver os dois unidos e passeando, curtindo a natureza. Que legal que a vida uniu vocês !! Sorte e na torcida", comentou outra.