Sammy faz desabafo sobre perseguição de stalker e relata: 'O cara alucina'

Rio - Sammy, de 24 anos, foi aos Stories do Instagram para desabafar sobre um novo episódio de perseguição que sofreu. Nesta quarta-feira, a influenciadora digital abriu o jogo sobre os casos de internautas que "criam obsessão" pela famosa, sendo chamados de "stalkers".

"Hoje, mais um apareceu. De tempos em tempos aparecem alguns. O cara alucina, como se tivesse um relacionamento comigo. O mais assustador é que eles sabem onde a gente frequenta, e lugares que a gente não posta, como a academia que eu vou e nunca postei. Existe pessoa perigosa que segue, persegue e sabe lá Deus o que pretende fazer. É um lado que dá medo, preocupa a gente. Bizarro! Parece filme", comentou a ex-mulher de Pyong Lee.

Na sequência, a influencer relatou outra situação que viveu: "Achava um absurdo as pessoas andarem com segurança particular, até o dia em que um carro me seguiu. Só que sou nascida e crescida da quebrada, não sou boba. Virei para a direita quatro vezes, ou seja, fiz um quadrado e voltei para onde eu estava. Ninguém faz isso. Se ele fizesse, é porque realmente estava me seguindo. Fiz duas vezes. Quando eu vi, comecei a acelerar, dar fuga, e parei num posto de gasolina 24h, e eles passaram reto. Esse dia eu fiquei com muito medo porque foi na prática", confessou.

"Teve uma vez em que recebi uma mensagem de um cara falando 'Você mudou de endereço? Eu comprei um cachorrinho, mandei entregar a você, e voltou porque falaram que você não mora lá'. Misericórdia! Será que esse cara já soube um endereço meu ou está alucinando? E ele falava 'Você é o amor da minha vida'. Acho que acompanhava meus stories e achava que eu estava falando com ele", encerrou Sammy.