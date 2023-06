Web critica Neymar após modelo americana divulgar conversa com o jogador

Rio - A modelo americana Celestre Bright usou seu Instagram nesta quarta (28) para divulgar uma foto de sua conversa com o jogador Neymar Jr. O assunto logo virou notícia e o famoso, que já admitiu ter traído a noiva grávida , foi novamente muito criticado pelos internautas.

No print divulgado, não é possível vizualizar as mensagens anteriores que o atacante supostamente enviou para a influenciadora, apenas o aviso que Celeste mandou. "Se você tem uma namorada ou esposa não mande mensagem para outras garotas. É errado e muito desrespeitoso com sua parceira", escreveu a modelo na conversa. Neymar respondeu o puxão de orelha apenas com um emoji de palmas aplaudindo.

Apesar de não terem muitas evidências neste caso, usuários não perdoaram mais essa atitude duvidosa do atleta: "Foi só um emoji, mas dá pra sacar a intenção", contou uma pessoa. "Meu Deus o Neymar não vai virar gente nunca", criticou outra. "Traiu uma vez, irá trair sempre!", afirmou uma terceira. "O cara procura motivo para ser cancelado", admirou mais uma.