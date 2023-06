Susana Vieira comemora Dia do Orgulha em vídeo com bandeira LGBTQIAP+

Rio - Susana Vieira usou as redes sociais para celebrar o Dia do Orgulho, comemorado nesta quarta-feira (28). Em vídeo publicado no Instagram, a atriz de 80 anos apareceu rodopiando com uma bandeira LGBTQIAP+ e aproveitou para deixar um recado bem-humorado para os internautas ao som de "Born This Way", de Lady Gaga.

"Abracem seus amigos, seus irmãos", começou a artista, que está no ar em "Terra e Paixão", da TV Globo. "Essa é a bandeira, meus amores. Papai e mamãe que não gostarem, desculpe. Mas a minha bandeira também é essa", completou a veterana. "Consideramos justa toda forma de amor", acrescentou ela, na legenda da postagem.

Confira: