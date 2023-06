Klebber Toledo presenteia Camila Queiroz com jantar comemorativo de aniversário

Rio - Camila Queiroz, que celebra 30 anos de idade nesta quarta-feira (28), recebeu um jantar exclusivo de presente do marido, o ator Klebber Toledo. A comemoração foi realizada para cerca de 16 pessoas, com direito a um bolo personalizado, em que as personagens da atriz foram retratadas.



“Não é todo dia que se tem o privilégio de completar 30 anos fazendo o que ama, ao lado das pessoas que você mais ama e recebendo todo esse amor e carinho do mundo! Acho que vou explodir de tanto amor”, disse a atriz no Instagram.



Entre os destaques estiveram Marê de "Amor Perfeito", Anita de "De Volta aos 15", Luíza de "Pega-Pega", Mafalda "Êta Mundo Bom", Vanessa de "Verão 90" e a eterna Angel de "Verdades Secretas".