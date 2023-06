Web se confunde com post de Djavan e o critica por uso da linguagem neutra

Rio - Seguidores do cantor Djavan se revoltaram ao ver um post anunciando um show do artista em Barcelona, na Espanha. Nesta quarta (28), internautas criticaram o músico porque acharam que ele tinha usado linguagem neutra na postagem.

O mau entendido aconteceu porque a imagem da publicação, que promovia a venda dos últimos ingressos disponíveis, estava em catalão, língua variante do espanhol falada por parte do país. "Djavan últimes entrades!", comunicava o post. Coincidentemente, a escrita de palavras terminadas em "e" é também uma característica da linguagem neutra, usada por pessoas que não se identificam com pronomes femininos ou masculinos.

Em pleno Dia do Orgulho LGBT+, usuários das redes foram aos comentários ridicularizar o suposto uso da linguagem inclusiva: "Eu ia dizer que era show do Mussum... Mas é na Espanha!", brincou uma pessoa. "Só pra dizer que tá escrito errado. Não tem essas palavras na língua portuguesa", afirmou outra. "Um show feite para retardades", ironizou uma terceira. "Poderia traduzir o que seria ÚLTIMES ENTRADES? Não achei no Primo Aurélio", brincou mais uma.