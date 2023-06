Aline Wirley reage a vídeo de Igor Rickli sobre bissexualidade: 'Amor inexplicável'

Rio - Aline Wirley demonstrou seu apoio ao marido, Igor Rickli, após o ator publicar um vídeo em que abre o jogo sobre sua bissexualidade , no Dia do Orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta quarta-feira. A cantora e ex-participante do "BBB 23" foi aos comentários do vídeo publicado no Instagram para registrar um recado carinhoso para o amado, que revelou já ter ficado com homens.

"Caminhar nessa vida ao seu lado é uma benção e uma alegria sem fim. Nosso amor é algo inexplicável", começou Aline, que tem um relacionamento aberto com Igor. Os dois estão juntos desde 2010 e se casaram em 2015.

A ex-integrante do grupo Rouge ainda acrescentou: "A maneira como a gente vive, o respeito, o carinho, o cuidado, a sinceridade, o comprometimento em sermos as melhores pessoas que pudermos individualmente, pra sermos melhores um com outro, nossa conexão com Deus e o Universo, e a Gratidão por tudo que temos e somos é o que me faz acreditar no Ser humano", declarou ela. "Eu te amo cada dia mais, te respeito e te admiro profundamente", completou a artista.

Nesta quarta-feira, o ator Igor Rickli publicou um vídeo em que fala com sinceridade sobre sua vivência como um homem bissexual, até mesmo ao ser questionado se já ficou com homens. "É claro que eu já fiquei com homens. Ser um homem bissexual gera muitos questionamentos na cabeça das pessoas. Não é exatamente uma coisa convencional, mas acho que nos dias de hoje está todo mundo abrindo mais a sua cabeça para entender isso. Sinceramente, eu acho que a humanidade não está pronta para essa conversa ainda, mas a bissexualidade está em todo mundo. É como trabalha isso dentro de você, como você permite que isso aconteça dentro de você. É um tabu falar sobre esse assunto", afirmou.