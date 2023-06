Saiba quanto custa para assinar conteúdo adulto do ex-marido de Preta Gil no Onlyfans

Rio - O ex-marido da cantora Preta Gil, Rodrigo Godoy, divulgou nas redes sociais seu perfil oficial na plataforma de conteúdo adulto Onlyfans. O personal trainer de 34 anos postou também o preço para quem quiser assinar o material. "Que comecem os jogos", escreveu Rodrigo na legenda.

Preta Gil, de 48 anos, e Rodrigo Godoy, de 34, foram casados por oito anos. O casamento chegou ao fim por conta de uma traição do personal trainer, enquanto a cantora estava passando por um tratamento contra o câncer de intestino.

"Eu avisei que faria o Only. Welcome (bem-vindos, em tradução livre)", diz Rodrigo no seu perfil na plataforma. Os preços estão logo abaixo. Quem quiser assinar precisa desembolsar US$ 9,90 (R$ 48) por mês ou fazer um pacote especial com desconto de três meses por US$ 25,25 (R$ 122,4).

Preta Gil confirmou a traição em seu perfil no Instagram, em maio deste ano. "Hoje eu fiz duas coisas que nunca tinha feito. Andei de quadriciclo no parque do Ibirapuera e fui ao boliche. Foi muito emocionante ver a mobilização da família para me ver feliz. É algo indescritível. Quando falo família, falo de parentes e amigos. Esse amor me motiva a reagir, mesmo com tantas dores físicas e emocionantes. Não me permito mais não aproveitar a vida. A dor da decepção da traição não pode me paralisar. Dia após dia eu me reconecto com minha essência e vou voltando a sorrir", disse a cantora na ocasião.