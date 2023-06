'Estou bem', diz Compadre Washington em vídeo após passar mal em trio elétrico na Bahia

Rio - O cantor Compadre Washington, de 61 anos, apareceu pela primeira vez, na noite desta quarta-feira, após passar mal durante um show em um trio elétrico em São Sebastião do Passé, na Bahia, na última segunda. O artista postou um vídeo no Instagram para agradecer o carinho e o apoio dos fãs.

"Obrigado por todas as orações, palavras de carinho e cuidado!", escreveu compadre Washington na legenda do vídeo. Nas imagens, o cantor explicou que estava aguardando a sua transferência da UTI do Hospital Mater Dei para um quarto particular no mesmo hospital.

"Oi, galera! Estou aqui para avisar para vocês que já estou bem melhor, graças a Deus. Estou aqui esperando para ser transferido para o quarto. Estou aqui esperando meu time, que daqui a pouco vai jogar", iniciou.

"Mas não se preocupem não, que foi uma coisa de dores que senti. Depois tive um pico de pressão, mas agora estou bem. Muito obrigado a todos que fizeram oração por mim. Que pediram, que estão aí torcendo por mim. Brevemente estarei de volta", afirmou.