Kourtney Kardashian exibe barriga de gravidez ao lado de Travis Barker

Rio - Kourtney Kardashian, de 44 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar um novo ensaio fotográfico protagonizado ao lado do marido, Travis Barker, de 47. No Instagram, a influenciadora, que revelou estar à espera do primeiro filho do casal em um show do baterista do Blink-182, surgiu com um vestido longo, cinza, ressaltando a barriga de gravidez.