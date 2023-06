Familiar relata preocupação após internação de Madonna em UTI: 'Poderíamos perdê-la'

Familiares de Madonna, de 64 anos, chegaram a se 'preparar para o pior' após a cantora ser internada na UTI de um hospital de Nova York, nos Estados Unidos, no último sábado, devido a uma infecção bacteriana. A informação foi dada por um parente da Rainha do Pop, em entrevista ao jornal britânico "Daily Mail". Ele ainda ressaltou que por este motivo a internação da loira foi mantida em sigilo alguns dias.

"Nos últimos dias, ninguém sabia onde isso iria dar e a família dela estava se preparando para o pior. É por isso que a internação foi mantida em segredo desde sábado. Todo mundo acreditava que poderíamos perdê-la", informou um familiar de Madonna.

Devido a internação, a cantora precisou cancelar a estreia da turnê mundial "The Celebration Tour", que começaria no dia 15 de julho, no Canadá, e terminaria em 30 de janeiro, na Cidade do México. Segundo o parente da artista, este episódio serviu de alerta para ela cuidar mais de sua saúde.

"Isso realmente a acordou. Ela não tem vivido uma vida tão saudável quanto deveria para a idade dela e tem se desgastado nos últimos meses. Ela acha que ainda é jovem quando, na verdade, não é. Ela também acredita que é invencível", disse à publicação.

De acordo com o Mirror, a Rainha do Pop está sob suporte de ventilador pulmonar. A filha de Madonna, Lourdes León, estaria acompanhando a mãe no hospital. Além de Lourdes, a loira tem mais cinco filhos.

A internação de Madonna foi confirmada por seu empresário, Guy Oseary, nesta quarta-feira, através do Instagram. "No sábado, 24 de junho, Madonna desenvolveu uma grave infecção bacteriana, que a levou a uma estadia de vários dias na UTI. A saúde dela está melhorando, no entanto, ela ainda está sob cuidados médicos. Uma recuperação completa é esperada. Neste momento, precisaremos pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Compartilharemos mais detalhes com você assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows remarcados", diz o comunicado. Segundo o site Page Six, a cantora foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada.

Vários famosos e admiradores de Madonna desejaram uma boa recuperação para ela. "Enviando a ela todo nosso amor", comentou a atriz Isla Fisher. "Enviando a Madonna minhas orações por uma rápida recuperação", disse a cantora Rita Wilson. "Fique boa logo Rainha. Estamos todos com você", destacou um fã.