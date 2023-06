Preta Gil faz reflexão sobre traição de ex-marido e admite: 'Ainda em estado de choque'

Rio - Preta Gil, de 48 anos, usou as redes sociais, na madrugada desta quinta-feira, para fazer uma reflexão sobre o episódio de infidelidade envolvendo seu ex-marido, Rodrigo Godoy, de 34, com sua antiga stylist. No Instagram, a cantora, que foi traída enquanto estava no início do tratamento de câncer, ainda admitiu que permanece em choque e extremamente abalada com o comportamento do personal trainer.

"Reflexão da Madruga: por causa do meu empoderamento e da minha construção de sororidade com as mulheres eu deixei duas coisas me escaparem, meu sexto sentido e minha intuição, e achei que não combinava com a mulher que sou sentir ciúmes", iniciou ela, que anunciou o fim do casamento com Rodrigo em abril deste ano.

"[Mas] não é sobre ciúmes bobo e sim sobre evidências. Sim, eu coloquei uma pessoa para trabalhar dentro da minha casa que com sua dissimulação e mau-caratismo fez o que fez. E olha que teve gente que me alertou e eu ainda disse que ela estava louca. A moral da história é se tivesse seguido minha intuição, eles não teriam me ferido tanto!", acrescentou a artista através dos stories.



"Sim, ainda estou em estado de choque e extremamente abalada. Sim, eu faço um trabalho diário com terapeutas, psiquiatra, psicanálise, família, amigos e espiritualidade para superar tudo isso que estou passando junto com um tratamento oncológico, mas tem horas que não consigo!", lamentou, por fim.