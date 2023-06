'Estava sumido da mídia', detona arquiteta apontada como affair de Duda Nagle

Rio - A arquiteta Camila Klein, que foi apontada como affair de Duda Nagle, soltou o verbo contra o ator nesta quarta-feira ao responder perguntas de seus seguidores no Instagram. Questionada se estava realmente "saindo" com o ex-marido de Sabrina Sato, Camila disse que isso é um "mito". Anteriormente, Duda já havia negado qualquer tipo de relacionamento com Camila.

"Realmente, a imaturidade e falta de caráter quando o assunto é mentir, me faz sentir pena do Duda Nagle. Estava bem sumido das mídias e, do nada, agora o nome resolveu reaparecer (risos). Ainda tem a petulância de dizer que sou fã, sendo que nunca o vi na TV. Oh, dó", escreveu nos Stories, do Instagram.

Entenda

Camila Klein e Duda Nagle tiraram uma foto juntos em um evento. A arquiteta postou a imagem no Instagram e pessoas, como o próprio pai dela, começaram a chamar os dois de "casal lindo". Imediatamente, a arquiteta começou a ser apontada como um novo affair do ex-marido de Sabrina Sato. No entanto, Duda negou o relacionamento.

"Eles se conheceram em um evento no fim de semana, no sábado (24/6). Ela pediu para tirar uma foto com ele, disse que era arquiteta. Não conversaram mais do que dois minutos. Ela começou a seguir o Duda no Instagram e ele seguiu de volta. Resolveu retribuir o follow porque gosta de arquitetura, é um assunto que ele se interessa. E, geralmente, ele segue bastante gente. É comum", disse o ator através de sua assessoria de imprensa.