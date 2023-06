'Herbert Vianna responde bem ao tratamento', diz boletim do cantor, que foi internado com pneumonia

Rio - O cantor Herbert Vianna, de 62 anos, vocalista da banda Paralamas do Sucesso, foi internado no Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira, com um quadro de pneumonia bacteriana. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade médica, que também divulgou, nesta quinta, um boletim com o estado de saúde do artista.

"O Sr. Herbert Vianna foi internado ontem no Hospital Copa D'Or com pneumonia bacteriana, tendo sido prontamente iniciada a terapia antibiótica venosa, fisioterapia respiratória e suporte de oxigenioterapia. Está respondendo adequadamente ao tratamento proposto, estando lúcido e respirando por meios próprios", diz o documento.

Herbert está internado no mesmo hospital em que foi tratado quando sofreu um acidente de ultraleve, em 2001, em Mangaratiba. O artista ficou internado por 45 dias. Na ocasião do acidente, ele estava com a mulher, a jornalista inglesa Lucy Needham, que morreu na tragédia.