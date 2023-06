Lizzo recebe ataques racistas e gordofóbicos após elogiar Beyoncé em vídeo

Rio - A cantora Lizzo, de 35 anos, foi vítima de ofensas racistas e gordofóbicas, nesta quarta-feira, logo depois de enaltecer a arte de Beyoncé. Tudo começou após a norte-americana ter sido acusada de fazer comparações depreciativas entre a dona do "Renaissance" e Taylor Swift, ao publicar um vídeo onde afirma que "a pessoa mais popular do mundo no momento" jamais conseguiria realizar um trabalho tão brilhante quanto o da diva pop.

"Quando falo sobre shows, e falo sobre o show de Beyoncé não poder ser comparado com o de ninguém, e isso não é desrespeitoso. É um fato. Fique quieto ou fique mudo. As expectativas foram além das esperadas", disse a artista no registro em que narra sua experiência em um dos shows da "Renaissance Tour", atual turnê de Beyoncé.



No Twitter, fãs de Taylor Swift não gostaram nada da suposta indireta e resolveram fazer críticas ao comportamento de Lizzo. No entanto, os comentários sobre o vídeo da cantora estiveram permeados de preconceitos relacionados ao seu peso e cor de pele.

Entre as ofensas disseminadas na web, internautas compararam a cantora — que é conhecida por inspirar mulheres negras e gordas — a animais, e chegaram a fazer comentários machistas sobre seu suposto interesse em Harry Styles, ex-namorado de Swift.

Veja o vídeo