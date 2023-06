Filme 'Meu nome é Gal', estrelado por Sophie Charlotte, ganha trailer; assista

O primeiro trailer do filme "Meu Nome é Gal", estrelado por Sophie Charlotte, foi divulgado nesta quinta-feira. O longa, dirigido por Dandara Ferreira e Lô Politi, estreia nos cinemas dia 19 de outubro. A obra retrata a vida e carreira de Gal Costa, uma das maiores cantoras da música popular brasileira, que morreu aos 77 anos, em novembro do ano passado, em São Paulo.



O trailer mostra a chegada de Gracinha - como era conhecida antes de ser tornar Gal Costa - ao Rio de Janeiro, onde se junta aos companheiros de vida Caetano Veloso (Rodrigo Lelis), Maria Bethânia (interpretada pela diretora Dandara Ferreira), Gilberto Gil (Dan Ferreira) e Dedé Gadelha (Camila Mardila).

Luis Lobianco aparece no papel do empresário Guilherme Araújo, que acompanha a escolha do nome artístico de Maria da Graça para Gal Costa, assim como o lançamento de sua carreira. George Sauma interpreta o poeta, compositor e diretor Waly Salomão, fundamental na construção do contexto estético da turnê “Fa-tal, Gal a todo vapor” (1971), considerada um marco em sua trajetória e que a consolidou como a voz da contracultura brasileira.

No "Encontro", da TV Globo, no ano passado, Sophie falou sobre a emoção de dar vida à Gal nas telonas. "Foi a maior vivência, alegria da minha vida. A Gal me deu muitos amigos novos, a Bahia, ela é um pilar, ela é fundamental, ela ajudou a inventar o Brasil que eu acredito, que amo. A sua revolução através do canto, cabelo, pernas, gritos, agudos. Ter a honra de viver esse sonho com a bênção de Gal foi tudo, foi ganhar de presente uma estrela pra guardar no meu peito pra sempre. Estou eternamente ligada a ela, a obra dela, a mulher que ela é... Ela é eterna em mim. Tenho respeito, admiração", disse.

