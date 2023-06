Rio - A atriz Taís Araújo, de 44 anos, aproveitou a tarde desta quinta-feira para curtir uma praia. Usando uma roupa de neoprene, óculos e touca de natação, a artista foi flagrada enquanto se exercitava no mar. Ela estava acompanhada por uma amiga.

A atriz está de férias das novelas desde o fim de "Cara e Coragem", no início deste ano. Atualmente, ela está no ar com a série "Aruanas", na TV Globo. Recentemente, a artista também estava participando como jurada do programa "The Masked Singer".