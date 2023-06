Próxima edição do Lollapalooza acontecerá em março de 2024

Rio - Rio - O Lollapalooza anunciou, nesta quinta-feira, as datas para a 11ª edição do festival, em São Paulo, que ocorrerá nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024. O evento continuará sendo realizado no Autódromo de Interlagos, mas será produzido pela primeira vez pela Rock World, que é a empresa que também realiza o Rock in Rio e o The Town.

As atrações e o início das vendas dos ingressos devem ser anunciados nos próximos meses. Em 2023, o evento contou com um público de 302,6 mil pessoas ao longo de três dias. Cantores e bandas como Rosalía, Billie Eilish, The 1975, Lil Nas X, Tame Impala, Twenty One Pilots se apresentaram nos palcos do festival.