Rafael Cardoso leva alfinetada de Igor Rickli por apoiar fala homofóbica de Nego Di

Rio - O ex-BBB Nego Di voltou a causar polêmica nas redes sociais com um vídeo em que ataca João Guilherme com falas homofóbicas, após o artista vestir uma blusa cropped na Semana da Moda de Paris, na França. A postagem do humorista dividiu opiniões na web e causou divergências até entre os atores Rafael Cardoso e Igor Rickli.

"Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie'. Tá parecendo um patê, embalado à vácuo", disparou Nego no vídeo publicado no Instagram, relacionando a roupa a homens gays. "Se veste que nem uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil. Agora, porque eu não gosto de me vestir de mulher e dar o meu rabo, a minha masculinidade é frágil", completou.

Na quarta-feira, quando se comemorou o Dia do Orgulho LGBTQIA+, Rafael Cardoso compartilhou o vídeo nos Stories e demonstrou apoio ao comediante. "Bah, Negão, estou contigo", escreveu o ator. Já Rickli discordou do amigo e se manifestou em defesa de João Guilherme, usando as palavras do ex-marido de Rafa Bridi: "É de fato uma inversão de valores... Tô contigo, João Guilherme", comentou Igor.