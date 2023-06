Luciana Gimenez veste look transparente em Israel e fãs comentam: 'Falta de respeito'

Rio - Luciana Gimenez está em Israel e usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para mostrar o look escolhido para curtir a noite na cidade turística de Éilat. A apresentadora compartilhou uma sequência de cliques no Instagram em que surge com um vestido justinho ao corpo com a parte de cima transparente, tendo apenas uma tarja preta para cobrir os seios.

"Bora, que tal um pretinho nada básico para hoje?", escreveu a ex-modelo, na legenda da postagem. Não demorou para os fãs de Luciana encherem os comentários de elogios para a famosa: "Que linda", declarou uma seguidora. "Esse vestido é pra quem tem o corpo perfeito como o teu, gata!", disse outra internauta. "Uma deusa, que perfeição", afirmou mais uma pessoa.

No entanto, também teve quem polemizasse a escolha da roupa considerando a importância do país para a cultura judaica. "Falta de respeito em um lugar tão sagrado", disparou uma usuária da rede social. "É sério que vocês acharam bonito esse vestido?", criticou outra seguidora. "Está linda! Mas não tem problemas andar assim de forma mais ousada e sexy em Israel?", questionou um internauta.

Confira: