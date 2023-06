Isis Valverde rebate comentários etaristas sofridos pela mãe

Rio - Isis Valverde divulgou um vídeo no Instagram, nesta quinta-feira (29), para sair em defesa da mãe, Rosalba Nable, de 57 anos, que foi alvo de comentários etaristas após assumir um relacionamento com Bruno Shina, de 33. A atriz se manifestou após a mãe desabafar sobre o término do namoro.

"Eu demorei muito para vir aqui e acabei vindo aqui porque virou uma coisa muito recorrente uma exposição totalmente desnecessária na vida de uma pessoa que eu amo muito, que é a minha mãe. [...] Acho que é um assunto muito real, eu tenho 36 anos e posso dizer que já senti as regras do etarismo. Eu me senti pressionada quando fiz 30 anos. Fui julgada pelas roupas que eu usava, a forma como eu me comporto e diziam que eu era muito velha para algumas coisas", desabafou.



Na legenda da postagem, Isis Valverde comentou o julgamento sofrido por mulheres mais velhas. "Seguimos sendo julgadas pela nossa idade. Assim como somos pelas nossas escolhas, pelos nossos corpos... Ser mulher é sempre nadar contra essa correnteza que a sociedade ainda insiste em jogar nas nossas águas. No entanto, nossa idade é apenas. Um número. Ela não invalida nossos desejos, nossas experiências, nossa sabedoria. Nossa história e nosso desejo de futuro são intransferíveis e inegociáveis. Somo livres, e assim seguiremos. Mesmo que pra isso precisemos continuar remando contra a maré!"