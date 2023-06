'Fui do PP para o GG', diz Viih Tube sobre mudanças no corpo após gravidez

Rio - Viih Tube dividiu um desabafo com os seguidores, nesta quinta-feira, ao comentar o aumento de peso que teve durante a gravidez. Dois meses após o nascimento da primeira filha, fruto do casamento com Eliezer, a youtuber contou que passou a comprar roupas de tamanho maior em comparação ao que estava acostumada antes de engravidar.

"Todo mundo sabe que eu engordei na gravidez. Vamos falar de números agora. Eu usava, na mesma loja que eu sempre compro, saia e shorts PP. Da mesma loja, essa calça é GG. Quando eu fui comprar e vi que deu certinho, eu falei: 'Caramba. Estou usando GG'. Fui do PP para o GG", contou a influenciadora, nos Stories do Instagram.

Em seguida, a ex-BBB desabafou sobre como se sente ao ver as mudanças em seu corpo: "Essa conversa que estou tendo com vocês não é algo que me orgulho não. Na verdade, eu me sentia muito melhor no PP. Tem mulheres que se sentem bem mais gordinhas, mas não é o meu caso. Eu tive que ter um processo na minha mente para entender o que aconteceu comigo", declarou.

Viih ainda rebateu comentários de pessoas dizendo que "ninguém mandou comer de tudo na gravidez". A famosa explicou que todas as mulheres de sua família enfrentam o ganho de peso relacionado a problemas na tireoide. "Estou falando isso para as mulheres que estão vivendo isso saibam que isso acontece com todo mundo, muitas mulheres não engordam e até perdem peso, mas têm mulheres que engordam e, se isso acontecer com você, (saiba) que é um processo da mente, de entender que seu corpo virou um ninho para o seu bebê e que se quiser mudar vai ser algo gradativo", completou.