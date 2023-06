Maurício de Sousa posa com cinco gerações de Mônica durante evento

Rio - O cartunista Maurício de Sousa proporcionou um verdadeiro momento nostalgia, durante uma coletiva de imprensa, realizada nesta quinta-feira (29). O evento reuniu cinco gerações da personagem Mônica, em uma celebração pelos 60 anos da baixinha que fez história no Brasil.

Além da filha do desenhista, Mônica Sousa, a programação intitulada 'Circo da Turma da Mônica' trouxe a primeira versão da líder do grupo, que conta ainda com Magali, Cebolinha e Cascão, como principais ícones da história.

Foram apresentadas ainda a Mônica Clássica, Mônica Toy e Mônica Jovem. O coelho Sansão, que é um eterno companheiro da menina, também marcou presença e abraçou o criador.