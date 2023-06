Rafael Cardoso volta atrás após apoiar post homofóbico de Nego Di: 'Mal-entendido'

"(Ele) disse que estava tratando de um outro assunto com o Nego Di, um evento, e na sequência fez um repost, sem nem prestar atenção ao conteúdo, para dar uma ‘força’ para ele, foi no automático", diz o comunicado da equipe do ator. "Rafael não é homofóbico, não se liga, nem tem nada a ver com a forma como as pessoas se vestem ou se apresentam. Não faz parte dele isso. Quem o conhece sabe bem disso. E pede desculpas pelo mal-entendido, e se com isso ofendeu alguém", finaliza a nota.

Na tarde de quarta-feira, Cardoso compartilhou o vídeo polêmico de Nego Di nos Stories e legendou: "Bah, Negão, estou contigo". A postagem ganhou ainda mais atenção após o ator Igor Rickli, amigo de Rafael, criticar as declarações de Nego Di: "É de fato uma inversão de valores... Tô contigo, João Guilherme", comentou o marido de Aline Wirley, nesta quinta-feira.

No vídeo, o comediante debochou de João, que virou assunto na internet por usar uma blusa cropped na Semana de Moda em Paris, na França, relacionando a peça a homens gays. "Que pouca vergonha, que fiasco. Vamos ser sinceros, não precisa de toda essa alegoria, essa perfumaria pra dar o r*abo. O cara quando bota esse tipo de look está com a placa atrás escrita: 'enfie' (...) Se veste que nem uma cachorra e vira o terror dos homens de masculinidade frágil. Agora, porque eu não gosto de me vestir de mulher e dar o meu rabo, a minha masculinidade é frágil", disparou Nego.

Igor Rickli ainda voltou a atualizar o Instagram com um ensaio fotográfico em que aparece usando diversos modelos de cropped e cobrou a rede social por permitir a publicação do humorista. "Pros 'machões' que acham que somos só 'cachorras loucas pra dar' um prato cheio pro seu deleite. Minha roupa não me define. Aproveito pra evidenciar que meu prazer não tá em me vestir 'como mulher' e sim, em ter coragem pra transgredir e afrontar tanta ignorância. As falas desse vídeo soaram extremamente ofensivas, despertaram vários gatilhos e pra mim deveriam configurar como crimes de homofobia. Pra vocês não? E pra vocês, @instagram?", escreveu. "É crime grandão, meu amigo! A conta chega viu…", respondeu João Guilherme, nos comentários da publicação.

Confira: