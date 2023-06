'Acreditem no que falo', pede Amanda Meirelles ao negar viagem com Cara de Sapato

Rio - Amanda Meirelles usou o Instagram Stories, nesta quinta-feira (29), para desmentir os rumores de que estaria viajando na companhia de Antônio Cara de Sapato. O lutador está em Salvador, na Bahia, enquanto a médica chegou há poucos dias na região para resolver alguns compromissos.

"As mulheres, elas batalharam anos pra conseguir seu espaço. E eu acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem. Eu sei que as pessoas que me acompanham aqui gostam de mim, sabem de toda a minha trajetória como médica, de tudo o que eu passei na pandemia, de tudo o que eu passei no programa, tudo o que eu vivi, gostam de acompanhar meu dia a dia, então só vou dizer uma coisa pra vocês: acreditem no que eu falo", pediu.



A ex-BBB ainda esclareceu o motivo de ter realizado a viagem. "Agendei buscar o carro do meu pai aqui na Bahia e também o meu em Curitiba. Sempre falei muito sobre gratidão as pessoas que passaram por mim durante o programa. Cada um é responsável pelos seus atos, e eu sou pelos meus".