Preta Gil explica porque apagou post admitindo traição: 'Querem me silenciar'

Rio - Após Preta Gil excluir um post desabafando sobre a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy , a cantora decidiu explicar o motivo da decisão para seus seguidores. Nesta quinta (28), ela fez um comunicado em seus stories e deixou bem claro que só tirou o texto do ar porque o personal trainer e a atual pediram."Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde pra isso. Eles querem me silenciar, não entendem que não é sobre eles e sim sobre a minha vida" confessou a filha do músico Gilberto Gil. A famosa também contou que a traição dos dois chegaram até a afetar seu tratamento contra o câncer.Internautas criticaram a atitude do novo casal e mandaram mensagens de apoio para a artista: "Forças Preta, o Brasil ama você" afirmou uma fã. "Já que ele não cuidou da Preta quando ela mais precisou, deixa que a internet cuida deles", prometeu outra. "A Lei do retorno é cruel e certeira, eles vão receber o que plantaram", disse uma terceira.Essa foi a primeira vez que Preta confirmou que foi traída e contou detalhes do fim do casamento desde que se separou em abril. A cantora luta contra um câncer no intestino grosso desde o começo deste ano.