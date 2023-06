Carlinhos Brown homenageia a filha mais velha em aniversário: 'Sou tão feliz'

Rio - Carlinhos Brown usou suas redes nesta quinta (29) para celebrar o aniversário de sua filha mais velha, Nina de Freitas. A cantora recebeu uma homenagem no Instagram do pai por seus 33 anos de vida.

Em um raro registro ao lado da primogênita, Carlinhos se declarou para a filha com lindas palavras de afeto. "Em um dia como hoje, São Pedro com suas chaves de céus abriu para mim a porta da felicidade. Há 33 anos, nascia minha primeira filha, Nina de Freitas. E me lembro como se fosse hoje que, no momento em que ela estava nascendo, passou o 'Sambão Já Quer' cantando 'Mulher Rendeira'. Tudo aquilo prenunciava a beleza que seria esta convivência e a minha vida como um todo", começou o artista na legenda.

O cantor ainda escreveu que estava feliz com quem a filha tinha se tornado e com seu talento como compositora e música e completou: "Deus continue te iluminando, São Pedro continue abrindo as portas para um lindo caminho, para que você trilhe um lindo caminho na sua vida. E eu aqui, de um ponto feliz, posso dizer, Feliz Aniversário Filha!"

Seguidores se tocaram com o texto emocionado do pai coruja e aproveitaram para desejar parabéns para a famosa. "Que paizão! Fico encantada a cada declaração de aniversário para os herdeiros", confessou uma fã. "Puxa Carlinhos, que arte é essa? Só filhos lindos, talentosos e gente boa! Parabéns Nina!", comentou outra. "Gente, já tem 33 aninhos. Vida longa e saudável para Nina!", disse uma terceira.

O juiz do 'The Voice' é casado com Helena Buarque desde 2011 e é pai de três meninas: Nina, a aniversariante, Clara, de 24 anos, e Cecília, de 16.

View this post on Instagram A post shared by Carlinhos Brown (@carlinhosbrown)