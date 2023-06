'Bom Dia e Cia' retorna à grade do SBT em julho

Rio - O SBT anunciou, nesta quinta-feira, que voltará a exibir o programa "Bom Dia e Cia" durante o mês de julho, por conta das férias escolares. A atração infantil ficou no ar por 28 anos e foi retirada da grade em março de 2022. A apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, continuará sob o comando do matinal.

O "Bom Dia e Cia" ficará no ar de 9h30 às 13h, entre os dias 3 e 31 de julho. A atração infantil entrará no ar logo após o "Primeiro Impacto", que ficará no ar apenas de 6h às 9h30 neste período.

A atração exibirá uma seleção de desenhos como "A Turma da Floresta", "Os Jovens Titãs em Ação", "Os Incríveis Espiões", "Três Espiãs Demais", "Tom & Jerry", "Homem de Ferro", "Lanterna Verde" e "Velozes e Furiosos", além de episódios inéditos de "Corrida Maluca" e "Scooby-Doo e Convidados".