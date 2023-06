Repórter quase tem celular roubado ao vivo durante o 'Brasil Urgente'

Rio - O repórter Mark Figueredo, que vem fazendo matérias sobre a falta de segurança no Centro de São Paulo, foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto estava ao vivo no "Brasil Urgente", da Band, desta quinta-feira. Um homem tentou pegar o celular do profissional, que estava em seu bolso. O repórter, que estava em um link ao vivo, chegou a ser agredido pelo criminoso.

O apresentador Datena ficou revoltado. "Quando a gente chega a esse ponto, acabou, não tem mais o que discutir, o que falar. Não tem mais o que projetar, não adianta falar que o Centro está maravilhoso, que vai virar isso, aquilo. Por que não vira já?", perguntou.

"Se a prefeitura tem R$ 40 bilhões guardados aí, por que vemos essas cenas aí? Se não fosse o Sérgio, poderiam partir para cima, tem um cara com faca ali, poderia matar o rapaz, não precisa nem de revólver", continuou o apresentador.

Datena disse ainda que a tentativa de assalto era uma "prova cabal" do abandono do Centro de São Paulo. "Olha que calamidade, durante a matéria que o Mark Figueredo está fazendo, de repente o cara tenta roubar o celular dele. Isso é prova cabal, mais que cabal de que o Centro de São Paulo está completamente abandonado. A polícia chegou depois, mas chegou, mas não acha porque ele se mistura no meio do povo ali", disse o apresentador, que disse ainda que o abandono da região pode ser uma estratégia da especulação imobiliária.

"Eu ainda acho que querem desvalorizar o Centro para tudo virar prédio para especulador imobiliário ou então o crime organizado com laranja compre e revenda esses imóveis comprados na baixa. É impossível negar o que estou vendo aqui", lamentou.

O repórter que sofreu a tentativa de assalto também falou sobre o caso no Instagram. "Já há um bom tempo cobrindo o Centro de São Paulo, nunca tive nenhuma dúvida: a situação é degradante, preocupante, perigosa, triste, deplorável. Hoje, no meu exercício da profissão, durante uma reportagem, fui atacado por um criminoso que tentou arrancar o celular do meu bolso. Foi um susto. Mas estou bem. Estamos bem, eu e a equipe", disse.

"Aliás, gratidão ao auxiliar técnico Valter Batista, que entrou na cena pra me ajudar. Gratidão também ao repórter cinematográfico Sérgio Verilli, por todo apoio. Que algo seja feito, que o centro de SP seja devolvido ao morador, ao trabalhador, ao turista. Não pode e não dá pra continuar neste cenário. Triste", lamentou.