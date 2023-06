Após mulheres mostrarem prints de conversas, Neymar pergunta: 'Mais alguém?'

Rio - O jogador de futebol Neymar fez uma postagem no Twitter, nesta sexta-feira, ironizando as polêmicas em que está envolvido. Depois que o atleta assumiu ter traído a namorada grávida, Bruna Biancardi, com a Fernanda Campos, mais algumas mulheres começaram a postar prints de supostas conversas com ele. O craque, no entanto, parece estar levando tudo na brincadeira. "Mais alguém?", perguntou.

As polêmicas envolvendo Neymar começaram depois que a influenciadora Fernanda Campos, que compartilha conteúdos de moda, afirmou ter passado a véspera do Dia dos Namorados deste ano com o jogador. Na data, Neymar já tinha retomado seu relacionamento com Bruna Biancardi e ela inclusive já estava grávida.

Após muitas especulações, Neymar publicou no Instagram um pedido de desculpas para Bruna e assumiu a traição. "Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", disse o jogador na ocasião.

Depois disso, a modelo americana Celeste Bright, de 29 anos, contou que também recebeu mensagens do jogador. "Eu não sabia quem era essa pessoa antes disso. Eu só estou cansada de ver tantos directs de caras que tem namorada ou esposa. Ele não é o único. Eu sinto que as mulheres precisam falar mais sobre isso, porque eu conheço essa dor. Sejam melhores, porque nós merecemos o melhor", disse nos Stories, do Instagram.

E agora a influenciadora Isis Mesquita também está afirmando nas redes sociais que recebeu mensagens de Neymar.