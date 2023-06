Lexa fala sobre restrições no processo de reeducação alimentar e afirma: 'Não é frescura'

Rio - Lexa, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para falar sobre a nova fase do seu processo de reeducação alimentar. No Instagram, a cantora contou que, a partir de agora, terá uma alimentação mais restrita, deixando de consumir alimentos com glúten.

"Adivinhem o que estou fazendo? Vou comer comida. Vocês perceberam que eu postei a minha alimentação ontem? Agora a minha dieta não pode ter glúten. Eu não posso comer e muita coisa tem glúten", explicou ela, que acrescentou: "não é frescura, eu não posso comer".

Na quinta-feira, a artista mostrou a barriga sarada nos stories e comemorou os resultados alcançados com o acompanhamento nutricional. "Estou fazendo uma dieta nova e obrigatória e já estou percebendo mudanças", vibrou, animada, ao posar em frente ao espelho.