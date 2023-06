Globo confirma saída de Manoel Soares da emissora

Rio - A TV Globo confirmou nesta sexta-feira (30) que Manoel Soares, que acompanhava Patrícia Poeta no 'Encontro' e comandava o 'Papo de Segunda', no GNT, deixou a emissora. Segundo o comunicado divulgado, com a saída do apresentador, o programa vai passar por mudanças a partir da próxima semana, já que a titular estará de férias a partir de segunda-feira (3).

Até o retorno de Patrícia, Tati Machado e Valéria Almeida, que participam da atração com notícias das celebridades e no quadro 'Bem Estar', vão ficar à frente do programa criado por Fátima Bernardes.

Ainda segundo a Globo, depois da volta de Patrícia, o formato vai passar por adequações e trazer novidades. Já o 'Papo de Segunda' passa a ser liderado, a partir da próxima semana, por João Vicente de Castro.

A relação entre Manoel e Patrícia Poeta chegou, por vezes, a dominar os assuntos mais falados da web. Alguns episódios em que os dois se atropelaram ao longo do programa repercutiram e a apresentadora foi criticada por minimizar a participação do colega.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Manoel garantiu que não estava chateado com a mudança, que mantém muitos amigos na emissora e pretende se dedicar temporariamente a curtir os filhos.

"Todos os ciclos muitas vezes se encerram, o que é o caso agora. Está tudo bem, não estou triste, não estou magoado em hipótese alguma. Tenho muitos amigos dentro da Globo que levarei para a vida", afirmou.