Neymar é detonado por irmã de Bruna Biancardi após debochar de conversas expostas

Rio - O drama entre o jogador de futebol Neymar e a noiva, Bruna Biancardi, ganhou um novo capítulo após o atleta debochar de supostas conversas com outras mulheres que surgiram na web recentemente . Na tarde desta sexta-feira, a irmã da influenciadora, Bianca Biancardi, foi aos Stories do Instagram para criticar o comportamento do cunhado, que admitiu ter traído a namorada grávida na véspera do Dia dos Namorados e respondeu os boatos de novas traições com uma postagem no Twitter: "Mais alguém?", perguntou o craque.

"Eu poderia enviar isso por WhatsApp, mas como ele gosta de zoar na internet, bora lá. Para deixar claro, enquanto essa exposição e deboche continuarem acontecendo, eu continuarei falando. Sugiro que pare de tratar situações graves com risadinhas", começou a nutricionista.

Em seguida, Bianca ainda criticou as mensagens de apoio que Neymar recebeu ao assumir a traição em postagem no Instagram, após ser exposto pela influenciadora Fernanda Campos. "Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo. Além de ser cercado por gente que o trata como um Deus, aplaudindo as suas cagadas. Os comentários na foto em que assume a traição demonstram isso. Muitos, ainda por cima, citam Deus e versículos bíblicos, rs. Os famosos 'cristãos', que falam mas não aplicam a palavra de Deus no dia dia e em suas relações.

Valores, compromisso e caráter não existem", detonou ela.

"Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez. Acha que os outros 'querem o derrubar', enquanto ele se derruba sozinho. Um homem que se recusa a ser Homem, se recusa a amadurecer e a assumir culpa pelo o que faz. O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê, e continuar agindo como criança?", questionou.

Bianca ainda fez questão de defender Bruna dos comentários de que a influenciadora não teria dado fim à relação por interesse. "Nunca existiu nenhum tipo de contrato ou acordo. Isso é extremamente ofensivo para quem foi muito bem criada, tem orientação, apoio, amor, valores e exemplo dentro de casa. Ela é uma mulher muito bem sucedida, que trabalha desde os 16 anos. Por fruto do trabalho dela (e não pelo dinheiro de ninguém), ela tem uma vida muito confortável e poderá criar a sua filha da melhor maneira possível. Ela realmente está nessa relação por amor, por querer que sua filha tenha a família unida e um pai presente, por querer que ele cuide e crie da filha que ele tanto quis fazer", afirmou.

"Infelizmente ela está passando por tudo isso no momento que era para ser o mais feliz de sua vida. Tiraram a tranquilidade e as boas lembranças que ela precisava ter nesse momento. A decisão e escolhas dela cabem somente a ela. Nós sempre estaremos aqui!", continuou a nutricionista, antes de deixar um recado para o cunhado: "Neymar, adoraria que a nossa convivência pudesse ser sempre respeitosa e amigável e eu e minha família estamos dispostos a isso. O que não será mais tolerado é esse tipo de publicação infantil, desrespeitosa e imoral", finalizou Bianca.

Internautas elogiaram a atitude da jovem nos comentários da postagem mais recente de Bianca: "Mulher, parabéns por defender sua irmã e colocar esse moleque no lugar dele!", disparou uma seguidora. "Você disse exatamente tudo. Esse cara é muito moleque, sua irmã merece coisa melhor", declarou outra usuária. "Falou o que ninguém tem coragem de dizer pra ele, parabéns", escreveu um terceiro.

Relembre

As polêmicas envolvendo Neymar começaram depois que a influenciadora Fernanda Campos, que compartilha conteúdos de moda, afirmou ter passado a véspera do Dia dos Namorados deste ano com o jogador. Na data, Neymar já tinha retomado seu relacionamento com Bruna Biancardi e ela inclusive já estava grávida.

Após muitas especulações, Neymar publicou no Instagram um pedido de desculpas para Bruna e assumiu a traição. "Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês", disse o jogador na ocasião.

Depois disso, a modelo americana Celeste Bright, de 29 anos, contou que também recebeu mensagens do jogador. "Eu não sabia quem era essa pessoa antes disso. Eu só estou cansada de ver tantos directs de caras que tem namorada ou esposa. Ele não é o único. Eu sinto que as mulheres precisam falar mais sobre isso, porque eu conheço essa dor. Sejam melhores, porque nós merecemos o melhor", disse nos Stories, do Instagram. E agora a influenciadora Isis Mesquita também está afirmando nas redes sociais que recebeu mensagens de Neymar.