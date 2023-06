Pabllo Vittar é destaque em entrevista no 'Conversa com Bial'

Rio - Pabllo Vittar abre seu coração durante o "Conversa com Bial", exibido nas madrugadas de segunda a sexta-feira, na TV Globo. A cantora, que celebra 30 anos neste ano, falou sobre sua percepção de sucesso, obstáculos enfrentados na carreira, além de dar detalhes sobre a vida pessoal e relações amorosas, além da forma que se vê quando o assunto é sua orientação sexual.

“Não gosto de dizer que sou uma mulher, nem no palco. Digo que sou uma pessoa que performa o feminino na sua maior abundância. Sou um menino gay que faz drag, que vive sua arte, e sou muito feliz fazendo isso”, explica a cantora.

Ao longo dos seus anos de carreira, onde conquistou expressiva relevância no segmento das drags, Pabllo também foi alvo de críticas, que segundo a artista, sempre mexem com ela. “Sempre sofri esse tipo de hate, desde o início da minha carreira, e de pessoas preconceituosas mesmo, que não aceitam o sucesso de um menino gay do Nordeste. Mesmo fazendo grandes coisas como Coachella e Lollapalooza, isso ainda afeta a gente”, afirma.

A entrevista fala ainda da parceria com artistas como Thalía e a cantora irani-neerlandesa, Sevdaliza, além de feats com brasileiros, como Glória Groove, com quem mantém ua forte amizade. “No clipe de K.O, que foi um dos meus primeiros, ela e o marido foram ao set só para me ajudar. Já fazia um tempo que queríamos fazer um feat juntas, mas em ‘Noitada’ isso caiu como uma luva, foi perfeito”, revela, sobre uma de suas parcerias.