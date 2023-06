Giovanna Lancellotti exibe as curvas em cliques de biquíni

Giovanna Lancellotti, de 30 anos, encantou os internautas ao compartilhar no Instagram, nesta quinta-feira, uma série de cliques de sua viagem ao Amazonas. Nas imagens, a atriz aparece de biquíni e chama atenção devido ao corpo escultural.

"Sem filtro porque Deus é perfeito demais. Grata pela oportunidade de estar no estado do Amazonas novamente! Me encanto mais a cada vez que volto aqui", escreveu ela na legenda.

Como era de se esperar a namorada de Gabriel O. David recebeu uma chuva de elogios. "Uau", comentou Yanna Lavigne. "E precisa de filtro? Você é linda por natureza", elogiou um internauta. "Sexy sem ser vulgar", opinou outro. "Você é maravilhosa", afirmou uma terceira pessoa.