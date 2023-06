Sonia Abrão se revolta com saída de Manoel Soares da TV Globo; veja o vídeo

Sonia Abrão soltou o verbo sobre a saída de Manoel Soares, da TV Globo, durante o "A Tarde É Sua", da Rede TV!, na tarde desta sexta-feira. Revoltada, a apresentadora acusou a emissora de enganar o apresentador e apontou a situação como uma das maiores injustiças da televisão brasileira neste ano.

"Ele foi muito mais importante ali (no Encontro) do q a apresentadora titular... Tanto que a ligação afetiva do público é com ele, não come ela. Mas já se sabia que iria dar nesse tipo de coisa, embora a emissora muitas vezes não só nos enganou como enganou o próprio Manoel. Teve momentos que ele achou que estava tudo certo de novo, que ele iria ficar no 'Encontro', que ele iria substituir a Patrícia Poeta nas férias...", começou a apresentadora.

"Acho revoltante, isso não não é critério profissional, não é uma avaliação de competência de verdade, não é uma avaliação justa em relação em quem ali teria mais condições de seguir no programa. É realmente não querer dar o braço a torcer, é querer manter uma situação a qualquer custo e a qualquer preço. Mas eu não sei até quando vai durar, se isso é uma derrota pro Manoel Soares e uma vitória pra quem fica. Essa vitória também pode ser ilusória... Tem muita coisa pra acontecer nessa história, muito bastidor", continuou.

"Uma coisa vocês podem ter certeza, se existe uma injustiça na TV esse ano, até o momento, essa é a maior delas. Não dá pra gente concordar, compactuar... Esse programa começou atravessado, vocês sabem disso. Começou a não dar certo desde a estreia, pela maneira que o Manoel. Esse programa começou atravessado, não dá certo desde a estreia, pela maneira que o Manoel Soares vinha sendo tratado...O Brasil inteiro viu, protestou, todo mundo ficou revoltado, indignado com o tratamento que esse profissional recebeu todos os dias", ressaltou.

Em outro momento, Sonia lamentou a situação: "É muito triste tudo. Estou aqui indignada, revoltada, vou protestar mesmo, embora a gente saiba que não vai adiantar. Mas pra mim, se tivesse que escolher seria 'Encontro com Manoel Soares' e não com nenhuma outra pessoa".

Entenda

A TV Globo confirmou em nota, nesta sexta, que o apresentador Manoel Soares deixou a emissora. Com a saída dele, o "Encontro" vai passar por mudanças a partir da próxima semana, já que Patrícia Poeta estará de férias a partir de segunda-feira. Até o retorno da apresentadora, Tati Machado e Valéria Almeida comandam a atração. Já o "Papo de Segunda" passa a ser liderado, a partir da próxima semana, por João Vicente de Castro.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Manoel garantiu que não estava chateado com a mudança, que mantém muitos amigos na emissora e pretende se dedicar temporariamente a curtir os filhos. "Todos os ciclos muitas vezes se encerram, o que é o caso agora. Está tudo bem, não estou triste, não estou magoado em hipótese alguma. Tenho muitos amigos dentro da Globo que levarei para a vida", afirmou.

TV: Sônia Abrão usa roupa preta em protesto à demissão de Manoel Soares da Globo: “Quem tinha que sair era a Patrícia Poeta. Eu tô aqui indignada, revoltada, vou protestar mesmo”.



pic.twitter.com/kR9G7FkB01 — CHOQUEI (@choquei) June 30, 2023