Kayky Brito fala sobre dor no corpo após pedalar em excesso

Rio - Kayky Brito usou as redes sociais nesta sexta-feira (30) para incentivar os fãs a praticarem atividades físicas. O ator apareceu em um vídeo, em um banheiro, mostrando o corpo musculoso e falando sobre sua rotina de exercícios, que o levou a ter dores por abusar da bicicleta enquanto andava no Rio de Janeiro.

"Hoje acordei todo dolorido, com as coxinhas bem doloridas", afirmou, pedindo a opinião de especialistas e de atletas que praticam treinos de bike com intensidade .

O artista deixou uma caixa de perguntas para os fãs, além de estimular seu público falando sobre o poder da mente.