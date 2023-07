Mãe de Isis Valverde faz desabafo sobre término após sofrer etarismo: 'Estou livre'

Rio - Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde, voltou a usar as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre o término do namoro com Bruno Shima, depois de receber críticas etaristas pelo romance com um rapaz mais novo. Nesta sexta-feira, a pedagoga de 57 anos postou uma reflexão em resposta a comentários negativos, após a filha sair em sua defesa na internet

"Eu tinha tanto medo. E nem sei do quê ou de quê ou de quem. Revejo meus passos e tenho a certeza de que nada, nada mesmo foi por acaso. Foram tantos desencontros. Tantos encontros. Tantas quedas. Tantas reviravoltas. Sofri. Sorri. Me levantei. Me encantei e me desencantei. Colei meus pedaços. Consegui encaixar meu quebra-cabeça. Foi uma luta pessoal e incômoda. Mas, enfim, estou livre. Feliz", escreveu a advogada.

Na sequência, Rosana falou sobre o momento que vive atualmente: "Me preocupava com tanta coisa boba. Sofria por tanta besteira. Dava tanto valor ao que não tinha nenhum valor. E não valorizava minha própria companhia. Hoje até a 'solidão' me traz paz. Gente, é perfeito demais descobrir o amor próprio/perfeito. Escolher só a pétala do bem-me-quer. É um poder, sabe? É uma grande sorte termos a nós mesmos", declarou ela.

"Não dê aos outros essa força. Não dê aos outros a magia de te fazer feliz ou infeliz. Isso te pertence. Você é o marinheiro, você é dono do seu leme, você é dirigente da sua âncora. Não navegue em águas traiçoeiras. Mude seu rumo. Se aposse do seu destino. Tome conta da sua rota. Não permita que te naufraguem. Aprecie a tempestade sem dar poder a ela (mostre para a 'raposa velha' quem manda nessa zorra toda). Ame-se", finalizou Rosalba.

Na última quinta-feira, Isis Valverde divulgou um vídeo no Instagram para sair em defesa da mãe, Rosalba Nable, que foi alvo de comentários etaristas pelo namoro com Bruno Shina, de 33 anos. "Seguimos sendo julgadas pela nossa idade. Assim como somos pelas nossas escolhas, pelos nossos corpos... Ser mulher é sempre nadar contra essa correnteza que a sociedade ainda insiste em jogar nas nossas águas. No entanto, nossa idade é apenas. Um número. Ela não invalida nossos desejos, nossas experiências, nossa sabedoria. Nossa história e nosso desejo de futuro são intransferíveis e inegociáveis. Somos livres, e assim seguiremos. Mesmo que pra isso precisemos continuar remando contra a maré!", disse a atriz.