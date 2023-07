Jojo Todynho posa com fãs ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont no Rio

Rio - Jojo Todynho demonstrou toda a sua simpatia ao desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, durante a tarde desta sexta-feira (30). A cantora posou para os fotógrafos de plantão no local, além de posar para fotos com fãs.

Com um look monocromático em tons de bege, com calça e casacos confortáveis, Jojo apostou em um chinelo para complementar o figurino. Ao sair do local, a funkeira foi abordada por um vendedor ambulante de balas.

A estudante de direito também fez biquinho para a câmera, além de ostentar diversas malas, com direito a uma mochila de grife.