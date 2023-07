Internado, Compadre Washington fala sobre recuperação em vídeo: 'Falta pouco'

Rio - O cantor Compadre Washington, de 61 anos, divulgou uma atualização sobre seu estado de saúde, após ser internado no Hospital Mater Dei, em Salvador, na Bahia. Nesta sexta-feira, o vocalista do grupo É O Tchan usou os Stories do Instagram para compartilhar o boletim médico que afirma que o artista já apresenta evolução, mas continua sem previsão de alta hospitalar enquanto recebe os cuidados na unidade de saúde.

"Atesto que o Sr. Washington Luiz Silva Santos, de 61 anos, segue internado neste serviço por motivo de agravo agudo à saúde (elevação das cifras pressóricas), está estável e já encontra-se em unidade de internação. O paciente segue em estratificação da natureza nosológica da sua admissão e está também em ajuste médico de dados vitais. Não há perspectiva objetiva de alta hospitalar", diz o documento.

Pouco depois de publicar o boletim em seus Stories, Washington comentou sua recuperação em vídeo direcionado aos fãs: "Aí, galera, sextou! Eu ainda estou aqui (no hospital), mas daqui a pouco eu estou perto de vocês. Falta pouco, muito pouco mesmo. Mas hoje sextou, então, aproveitem por mim, tá legal?", disse o artista, no registro em que aparece de pé ao lado da cama.



Compadre Washington passou mal em cima do trio elétrico durante um show do É O Tchan, na cidade de São Sebastião do Passé, na Bahia, na última segunda-feira. O cantor sentiu dores na região abdominal e foi levado ao hospital Hospital Municipal Albino Leitão. Beto Jamaica encerrou a apresentação sozinho. Nesta terça-feira, Compadre foi transferido para o Hospital Mater Dei, em Salvador, onde está internado.