'Tá uma situação completamente ridícula', diz ex de Preta Gil ao ser clicado com a namorada

Rio - Rodrigo Godoy se revoltou na noite desta sexta-feira (30) ao publicar um desabafo sobre ter sido clicado com a namorada, Ingrid Lima, ex-stylist de Preta Gil, com quem era casado. O casal foi flagrado durante a última quinta-feira (29) em uma festa junina no Rio de Janeiro.

"Tá uma situação completamente ridícula, uma perseguição já muito escrota. Não sei de onde que bate na cachola de vocês, achando que vocês têm o direito de ficar apontando telefone na cara dos outros, fazendo foto e vídeo pra vender pra fofoqueirinho fazer graça na internet", disse.

Revoltado, Rodrigo criticou os internautas afirmando que as fotos fazem parte de ações da indústria de fofocas, a qual se referiu como um lixo.



"Isso aí é crime! Não sei se vocês vendem essas fotos dos outros aí de fofoca, mas quando vocês vendem por 'X' reais, os caras fazem R$50 milhões dando clickbait com a imagem dos outros. Bota uma legenda apelativa, não sei como vocês sabem como é que funciona a p*rra desse mercado, que é um lixo", continuou.

Na sequência, o rapaz disse que vai passar a tratar tais abordagens como crime, além de reforçar que se ver alguém o fotografando vai causar problemas. "Só querem destruir a vida dos outros! Me deixem em paz! A partir de agora eu vou tratar essa p*rra como crime. Se eu ver agora, vai dar problema. Deixa fulano, beltrano, todo mundo quieto. Paz!", afirmou sem mencionar o nome de Preta e da nova namorada.

Mais calmo, Godoy voltou aos stories do Instagram para criticar os internautas, afirmando que escolhem apenas falar sobre coisas ruins. "Vocês adoram alimentar a desgraça, dar opinião na vida dos outros. Porque está aqui na palma da mão, vocês escolhem o que vocês querem fazer", pontuou.